Fahrradfahrer fordern Radweg von Wegenstedt nach Grauingen

Der Radwegeausbau geht in der Region nur langsam voran. Darüber ärgern sich auch Mitglieder des Calvörder Gemeinderates. Hohe Priorität für die Kommune hat der Bau eines Geh- und Radweges an der Kreisstraße 1136 von Wegenstedt zum Landkinderhaus in Richtung Grauingen.

Wegenstedt/Grauingen - „Man hört aktuell in den Medien, dass das Radfahren gefördert wird. Wann werden auch in unserer Gemeinde Radwege gebaut? Und warum dauert das alles so lange?“, fragte Michael Böwing (UWG), Mitglied des Calvörder Gemeinderates, bei der jüngsten Zusammenkunft des Umwelt- und Wirtschaftsausschusses der Gemeinde in Grauingen.

Thomas Lange, Mitglied des Calvörder Gremiums und des Verbandsgemeinderates Flechtingen, vertritt die Gemeinde Calvörde in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt (AGFK). Außerdem beteiligt sich der Wegenstedter an den Aktivitäten der Bürgerinitiative „Pro Radweg“, die um einen straßenbegleitenden Radweg entlang der Landesstraße 24 von Wegenstedt nach Oebisfelde kämpfen.

„Die Landesstraße 24 ist mein Steckenpferd. Ich habe das Gefühl, dass uns vom Land Sachsen-Anhalt und vom Landkreis immer ein kleiner Happen hingeschmissen wird, der dann wieder zurück gezogen wird. Es geht einfach nicht richtig voran“, kritisierte Lange und ergänzte, dass er seit 15 Jahren im Gemeinderat aktiv sei. Es werde viel über Radwege gesprochen, aber nichts würde passieren.

Hohe Priorität für Fuß- und Radweg zum Kinderhaus

Schon seit Jahren gehe es zum Beispiel darum, dass ein kombinierter Geh- und Radweg, ein Abschnitt der Kreisstraße 1136, von Wegenstedt nach Grauingen gebaut werden soll. Dieser Weg sei – nach Langes Ausführungen – nicht nur für die Dorfbewohner wichtig, sondern im Besonderen für die Kinder und Jugendlichen des Landkinderhauses, die entlang der viel befahrenen Straße zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad zur Grundschule fahren. Die Kinder würden sich hier täglich in Lebensgefahr begeben, deshalb habe der Weg höchste Priorität.

Nancy Dohnert ist in Grauingen zuhause. „Ich würde meine Tochter ohne Radweg niemals allein mit dem Fahrrad zu ihren Großeltern oder zur Grundschule nach Wegenstedt fahren lassen. Das ist viel zu gefährlich “, sagte die junge Mutter.

„Ich habe dies schon so oft beim Verkehrsministerium und auch bei den Treffen der Arbeitsgemeinschaft vorgetragen, es geht aber nichts“, klagte Lange. Ein Lichtblick sei indes, dass an der L 24 die ersten Abschnitte in Richtung Oebisfelde ausgebaut werden.

Über den aktuellen Stand mit dem Blick auf die L 24 sagte Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU): „Das Landesradwegenetz befindet sich in der finalen Phase. Primär ist die Ertüchtigung der vorhandenen Wege. Da sind die Abschnitte zwischen Kathendorf und Rätzlingen sowie zwischen Etingen und Wegenstedt vorgesehen.“ Diese Vorhaben würden – nach Schliephakes Ausführungen- spätestens 2022 realisiert werden. Parallel dazu werde eine Zustandserfassung durchgeführt. „Das heißt, das Land beurteilt die vorhandenen Wege, um im ersten Schritt die Ertüchtigung preislich und zeitlich zu belegen. Darüber hinaus wird der zweite Schritt entwickelt, um neue Wege anzulegen“, erklärte der Bürgermeister. Wann der zweite Schritt erfolgen wird, könne er nicht sagen.

Standort der Ladesäule für E-Bikes in Piplockenburg

Eine Ladesäule für E-Bikes bekommt die Kommune Calvörde, die seit dem vergangenen Jahr Mitglied in der AGFK ist, kostenfrei zur Verfügung. Neben der Gemeinde Calvörde werden in Sachsen-Anhalt noch 51 andere Kommunen mit neuen Ladestationen für Elektrofahrräder ausgestattet. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sollen die Säulen pünktlich zum Start der neuen Fahrrad-Saison im Frühjahr ausgeliefert werden. Das Vorhaben werde mit rund 125.000 Euro gefördert, teilte das Ministerium weiter mit. Laut Ministerium sollen die Ladesäulen zentrumsnah aufgestellt werden. Sie besitzen demnach mehrere Schließfächer, in denen sich Steckdosen befinden. Auch USB-Ladeanschlüsse sind vorhanden, sowie ein Kabeltunnel, damit auch E-Bikes mit fest verbautem Akku aufgeladen werden können. Die Ladestation soll im Drömling in Piplockenburg, hinter dem Mittellandkanal in der Nähe der Gaststätte der Familie Germer aufgestellt werden. „Dort gibt es eine hohe Fahrradfrequenz. Wir leisten damit einen aktiven Beitrag zur Tourismusentwicklung des Biosphärenreservates Drömling“, sagte der Bürgermeister.

Lange lädt zur nächsten Fahrrad-Demo der BI ein. Start der geplanten Tour ist am Freitag, 4. Juni 2021, um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte „Goldene Gans" in Rätzlingen. „Wir fahren dann bis zum Teich in Wegenstedt, wo es einen kleinen Imbiss gibt. Dort wird es Informationen über den aktuellen Sachstand geben“, blickte Lange voraus.