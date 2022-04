Familienfest der Kirchengemeinde Calvörde: Vom Ernst des Lebens bis zum Spaß

Benno Weber zaubert beim Familienfest auf dem Pfarrhof in Calvörde aus Seifenlauge riesige buntschillernde Blasen. Der Erstklässler besucht die Grundschule in Wegenstedt.

Calvörde - Benno Weber ist erst seit ein paar Tagen ein Schulkind. „Schule ist cool. Ja, Lernen macht sogar Spaß. Nur das lange Stillsitzen ist anstrengend“, gesteht der kleine Calvörder. Der Siebenjährige ist einer von vielen Abc-Schützen beim Familienfest der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Die Schulanfänger stehen im Mittelpunkt des Gottesdienstes, den Propsteijugenddiakonin Simone Rieger hält. In ihrer Andacht spielen die künftigen Konfirmanden das Theaterstück vom „Ernst des Lebens“, den die Erwachsenen immer im Zusammenhang mit dem Schulbeginn und mit erhobener Stimme ankündigen. Für Annette, die Heldin der gespielten Geschichte, ist es so weit, sie kommt in die Schule. Wie sie schon bald erlebt, ist dieser „Ernst des Lebens“ überhaupt nichts, vor dem sie Angst haben muss. Im Gegenteil – auf Annette wartet eine wunderbare Überraschung. Denn der Junge namens Ernst, den sie am ersten Schultag kennenlernt, wird schon bald ihr allerbester Freund. Einen Mitschüler mit dem Vornamen Ernst gibt es in Bennos Klasse nicht, aber dafür hat er viele neue Freunde gefunden. Die meisten von ihnen sind nun beim Familienfest dabei.