Zahlreiche Hörsinger und einige Auswärtige nutzten das schöne Wetter, um sich zu Fuß oder mit dem Rad in der Natur zu bewegen. Foto: Carina Bosse

Mit der ganzen Familie etwas für die Gesundheit tun. Das verbirgt sich hinter dem ersten Familienwandertag in Hörsingen.

Hörsingen l Eine kleine Völkerwanderung zog am Sonnabend vom Dorf gen Sportplatz von Hörsingen, der etwas abseits vom Ort gelegen ist. Die Sportler des Hörsinger SV hatten zum ersten Mal unter dem Motto „Hössig bewegt sich“ zum Familienwandertag eingeladen.

Und die Resonanz war, auch angesichts eines Bilderbuch-Herbstwetters, überwältigend. „Mit so einem Zuspruch haben wir nicht gerechnet“, freut sich Wenke Müller. Sie ist eine von denen, die das Projekt in den vergangenen Wochen angeschoben und vorbereitet haben.

Die Teilnehmer konnten entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad in jeweils einer Gruppe starten. Für die Wanderer war eine Runde ausgewählt worden, die mittendrin ein bisschen verkürzt werden konnte - für diejenigen mit kleinen Füßen, also die Kinder, oder die älteren, die keine zwei Stunden Fußmarsch durchhalten wollten.

Bilder Im Fahrradparcours für die Kinder bei „Hössig bewegt sich“ galt es unter anderem, eine Acht zu befahren. Foto: Carina Bosse



Wenke Müller zeigt die Schatzkiste, die versteckt werden soll. Foto: Carina Bosse



Sportfreund Dietrich Müller begrüßte die Radfahrer, die sich im benachbarten Bartensleber Forst eine noch größere Runde als die Wanderfreunde vorgenommen hatten.

Die Altersspanne der Interessenten zog sich vom wenige Monate alten Kleinkind im Kinderwagen bis hin zum Seniorenalter, was dem Hössiger Sport- und Gesundheitstag eine besondere Note verlieh. „Es ist einfach schön, dass wir damit so viele Menschen zusammenbringen können“, so Wenke Müller. Übrigens nicht nur aus Hörsingen, sondern auch aus den Nachbargemeinden waren einige Wander- und Radfahrfreunde angereist.

Zehn Stationen mit Spielen

Für die Gruppe Kinder, die nicht mit auf Wanderschaft gehen wollte, waren auf dem Sportplatz und davor zehn Stationen mit lustigen Spielen und Aufgaben vorbereitet worden.

Beim Fahrradparcours gab es verschiedene Hindernisse wie eine aufgemalte 8, einen Slalom oder eine Wippe zu überwinden. Darüber hinaus gab es eine Slagline, Sackhüpfen, Zielwerfen oder Erbsenschlagen.

Nach Absolvierung aller zehn Stationen sollten zehn Stempel auf den Laufzetteln der Kinder sein. Diese berechtigten dann zur Teilnahme an einer finalen Schatzkistensuche. Eine Kiste war extra dafür „präpariert“ worden. Was sich darin befand, blieb bis zuletzt ein Geheimnis. Es sollte aber wohl ein schwerer Schatz sein, denn Wenke Müller hatte alle Mühe, das Teil zu bewegen. Die großen Mädchen, die die einzelnen Stationen des Parcours betreut hatten, übernahmen die Aufgabe, das Objekt der abenteuerlichen Suche zu verstecken.

Erst nachdem die Kiste schließlich entdeckt wurde, konnten nach dem Eintrudeln der Wanderer und Radfahrer alle ihren Hunger mit reichlich Salaten, Würstchen oder Kuchen stillen.

Dem geglückten ersten Versuch „Hössig bewegt sich“ könnte angesichts der tollen Resonanz auf die Einladung eine Wiederholung folgen. Die Organisatoren jedenfalls fühlen sich in ihrem experimentierfreudigen Handeln bestätigt.