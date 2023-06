Haldensleber Vereine, die sich regelmäßig an einem Stammtisch treffen, wollten gemeinsam etwas für die Bürger auf die Beine stellen. Geplant war eine Sommernacht mit Live-Musik, Getränken und Essen. Die wurde nun allerdings abgesagt.

Fehlende Förderung: Sommernacht der Vereine in Haldensleben fällt aus

Archivfoto: Juliane Just

Haldensleber Vereine möchten sich in diesem Jahr beim Drachenfest der Stadt Haldensleben präsentieren.

Haldensleben - Ein Vereinsstammtisch hat sich mittlerweile in Haldensleben etabliert. An den regelmäßigen Treffen nehmen ganz unterschiedliche Vereine teil, die sich gern vernetzen möchten und etwas für die Stadt bewegen wollen. So kam es, dass die Vereine Anfang des Jahres die Idee entwickelten, sich bei einer eigenen Veranstaltung zu präsentieren und gleichzeitig einen schönen Abend für die Haldensleber auf die Beine zu stellen.