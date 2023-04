Abiturienten aus Haldensleben haben im Stadtpark ihren letzten Schultag gefeiert - und dabei Wiesen, Wege und Teich mit ihrem Müll verwüstet. Wer das Chaos aufräumen musste und was die Schule dazu sagt.

Haldensleben - Nach dem letzten Schultag haben es Abi-turienten aus Haldensleben und andere Feierlustige am vergangenen Freitag krachen lassen. Im Stadtpark an der Bornschen Straße wurde augenscheinlich so manche Schnapsflasche geleert. Das Ärgerliche: Als die Party vorbei war, wurde der Müll einfach liegen gelassen.