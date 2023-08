Ein Fernsehteam des Privatsenders Vox ist offenbar in Haldensleben unterwegs gewesen, um eine Folge der Sendung „Guidos Deko Queen“ zu drehen. Geshoppt wurde mindestens in zwei Geschäften, die den Haldenslebern gut bekannt sind.

Fernsehteam gesichtet: „Guidos Deko Queen“ geht in Haldensleben shoppen

Haldensleben - Es war an einem Wochentag um die Mittagszeit, als Antje Neumann bei der Gärtnerei Neumann an der Bülstringer Straße Pflanzen kaufen wollte. Die Namensgleichheit ist rein zufällig: Antje Neumann hat mit dem Blumenhaus, in dem es auch Deko-Artikel zu kaufen gibt, nichts zu tun. „Eigentlich wollte ich nur schnell meinen Einkauf bezahlen und dann nach Hause fahren“, erinnert sich die Haldensleberin.