In Haldensleben hat es am Montagnachmittag einen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

In Haldensleben hat es am Montag einen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Haldensleben - Die Haldensleber Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu einem Brand in der Straße der Einheit in Althaldensleben gerufen. Dort war ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.