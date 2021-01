Ein Großbrand hat zum Jahresbeginn die Ortschaft Rottmersleben erschüttert. Eine Scheune ging in Flammen auf.

Rottmersleben l Das neue Jahr war noch keine 24 Stunden alt, als sich in Rottmersleben dramatische Szenen abspielten. Feuer fraß sich durch eine Scheune an einem Dreiseitenhof in der Thomas-Müntzer-Straße. Der Feuerschein war auch weit vor den Toren des Ortes zu erkennen.

Daniel Löding erinnert sich noch Stunden später an ein seltsames Rascheln am Neujahrstag kurz nach 23 Uhr. Als er daraufhin aus dem Küchenfenster sah und Rauch und ein Glimmen am Dach der Scheune entdeckte, alarmierte er mit dem Handy sofort die Feuerwehr. „Ich habe es selbst schon erlebt, wie es ist, wenn das Haus brennt“, erklärte er. Als er anschließend zu seinem Nachbarn lief, stand das Dach schon in Flammen. „Ich habe gefragt, ob ich helfen kann“, sagte er und erinnerte er sich, dass der Nachbar seine Ponys noch in Sicherheit gebracht hat. Die brennende Scheune grenzte an dessen Hof, so dass die Flammen auch auf seine Scheune hätten übergreifen können.

Geistesgegenwärtig reagierte der Nachbar auch und alarmierte den Besitzer der brennenden Scheune, der im benachbarten Haus von dem Brand noch nichts ahnte.

Bilder Von mehreren Seiten und auch von der Drehleiter aus versuchten die Einsatzkräfte, der Flammen Herr zu werden. Die Scheune selbst war nicht mehr zu retten. Foto:...



Die Scheune brannte in voller Ausdehnung. Foto: Matthias Strauß



Mit einem beherzten Griff gelang es einem Feuerwehrmann, ein aus der Nachbarscheune ausgebüxtes Schwein einzufangen. Foto: Matthias Strauß



Der Dachstuhl stand in Vollbrand, beschrieben die zuerst ankommenden Feuerwehrleute die Situation. Schnell war klar, dass die zuerst alarmierten Kameraden aus Rottmersleben, Schackensleben und Bebertal es allein nicht schaffen werden. Nach der Drehleiter aus Hermsdorf fanden sich immer mehr Feuerwehren mit Kameraden und Technnik aus der Hohen Börde und aus Haldensleben am Brandherd ein. Thomas Hillmer, der als stellvertretender Gemeindewehrleiter der Hohen Börde die Einsatzleitung übernommen hatte, sprach von mehr als 120 Feuerwehrleuten, die gegen die Flammen kämpften. „Zwölf von 15 Feuerwehren der Hohen Börde haben wir alarmiert“, so Thomas Hillmer. Da nach seiner Aussage in der Scheune unter anderem Unmengen an Brennholz und Stroh, aber auch 500 Liter Diesel lagerten, war die Brandlast ungeheuer hoch.

Fünf Häuser evakuiert

Das gab auch den Polizeibeamten vor Ort Grund zur Sorge. Zwölf Anwohner aus fünf Häusern wurden vorsorglich evakuiert.

Gemeinsam ist es den Feuerwehrleuten gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und die Nachbargebäude – das Wohnhaus des Besitzers, die angrenzende Scheune und die Scheune auf dem Nachbargrundstück – zu schützen. Ein Großteil der Wehren konnte um 4.30 Uhr am Sonnabendmorgen die Heimreise antreten. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle, gelöscht noch lange nicht. Für Ablösung zur Restablöschung war gesorgt. Um 13.30 Uhr konnte Gemeindewehrleiter Axel Klitschke dann vermelden: „Feuer aus!“ Einsatzende für die letzten Feuerwehrleute war gegen 15 Uhr. Um auf Nummer Sicher zu gehen und zu prüfen, ob sich noch irgendwo Glutnester befinden, ging auch die Drohne des Landkreises Börde in die Luft.

In Angst lebten während des Einsatzes aber zwei Minischweine, die in der Scheune des Nachbarn ihr Zuhause hatten. Sie traten die Flucht nach vorn an. Doch die Rechnung hatten sie ohne zwei Eichenbarleber Feuerwehrmänner gemacht. Die griffen beherzt zu und fingen sie ein, so dass die Besitzer sie in Sicherheit bringen konnten.

Während die Polizei die Ermittlungen aufgenommen haben und die Kriminaltechniker heute vor Ort auf Spurensuche gehen werden, hat Ortsbürgermeister Hans-Eike Weitz die Rufe nach „mehr Wasser“ noch deutlich im Ohr. Die schwierige Löschwassersituation im Ort ist bekannt. Das Löschwasserbecken ist nicht mehr gefüllt und auch desolat, die Wehre an der Olbe funktionieren nicht mehr. „Als wir noch eigenständig waren, haben wir das selbst in Ordnung gehalten“, sagte er. Nach seiner Aussage ist das Löschwasserbecken in den 1970er-Jahren durch Freiwillige gebaut worden.

Zudem gibt es zwei Löschwasserbehälter, die nach Weitz‘ Ansicht auch nur mangelhaft gewartet werden, obwohl die Hydranten allein nicht ausreichen. „Man hätte aus dem letzten großen Scheunenbrand 2014 lernen müssen, aber seitdem hat sich nichts getan“, fügte Ratsmitglied Dominik Weitz hinzu auch mit dem Wissen, dass Rottmersleben eng bebaut ist und viele neuralgische Punkte hat. Für ihn wäre es schon eine Lösung, wenn das Löschwasserbecken vernünftig umzäunt und wieder befüllt werden würde.