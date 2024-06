Aus einer misslichen Lage hat die Haldensleber Feuerwehr am Donnerstag eine Frau befreit.

Haldensleben. - Aus einer misslichen Lage hat die Haldensleber Feuerwehr am Donnerstagvormittag eine Frau befreit. Wie Wehrleiter Frank Juhl auf Nachfrage erklärte, sei eine ältere Dame in einem Wohnhaus in der Rottmeisterstraße mit dem Fahrstuhl steckengeblieben – etwa einen halben Meter über dem Fußboden zwischen zwei Etagen.