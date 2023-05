Feuerwehr in Bülstringen: Boot auf den Namen „Jenny“ getauft

Mit Sekt begießt Jennifer Spitzner, Mitarbeiterin der Agravis Ost GmbH & Co. KG, das knallrote Rettungsboot, das ihren Namen trägt.

Bülstringen - „Wir sind froh, dass wir euch als engagierte Feuerwehrleute haben. Das Zusammenwirken mit der Feuerwehr Bülstringen liegt uns sehr am Herzen“, sagt Jennifer Spitzner, Mitarbeiterin der Agravis Ost GmbH & Co. KG, auf dem Firmengelände am Ufer des Mittellandkanals.