Der Feuerwehrverein Westheide hat auf seiner Jahreshauptversammlung Vorhaben der 2018 gegründeten gemeinnützigen Organisation vorgestellt.

Neuenhofe l „Wir möchten die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Westheide unterstützen“, begründet der Vorsitzende Patrick Studte die Gründung des Vereins als ersten seiner Art innerhalb der Verwaltungsgemeinde. Am 9. November 2018 ist die Eintragung ins Vereinsregister erfolgt.

Der Verein hat sich zahlreiche Vorhaben in die Aufgabenliste geschrieben. Vorrangig möchte er neue Mitglieder für die Feuerwehren der Gemeinde gewinnen. „Wir sprechen alle Altersgruppen an. Unsere Aufmerksamkeit gilt der Nachwuchsarbeit, hier wollen wir gezielt die Jugendfeuerwehren fördern“, macht Patrick Studte deutlich.

Die kulturelle Gestaltung der Dienste und anderer Höhepunkte der Gemeindewehren sei ebenso Thema wie die Pflege der Feuerwehrhistorie, Veteranenbetreuung oder Ehrungen von Feuerwehrangehörigen bei besonderen Anlässen. Zusammenhalt schaffen sei die Devise und das geschehe durch Pflege der Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren und Vereinen. „Wir werden stärker in die Öffentlichkeit gehen, um auf uns aufmerksam zu machen“, sagt Studte.

Öffentlichkeitsarbeit bietet Chancen

Die Öffentlichkeitsarbeit sei eine Möglichkeit, Geld- und Sachmittel für die persönliche und technische Ausstattung der Kameraden im Einsatz, für die Ausstattung des Gerätehauses sowie für die Unterstützung bei Schulungen und Feuerwehrwettkämpfen zu generieren, weiß der Vereinsvorsitzende. Er betont noch einen weiteren Aspekt. „Das besondere Anliegen unseres Vereins besteht darin, die Jugend an die sittlichen Werte der Nächstenhilfe und des Dienstes zum Gemeinwohl heranzuführen sowie sie für den Feuerwehrdienst zu begeistern.“

Der Verein will als Bindeglied zwischen den Einwohnern der Gemeinde und den Feuerwehren fungieren, da Mitglieder des Vereins nicht zwangsläufig Angehörige der Feuerwehr sein müssen. „Wir erhoffen uns, so mehr Leute für den freiwilligen Dienst begeistern zu können. Ziel ist es, die Allgemeinsituation der Wehren unserer Verbandsgemeinde vor allem in personeller Hinsicht zu verbessern. Besonderes Anliegen zudem, dem Nachwuchs die Bedeutung der Funktion des Feuerwehrmannes und der Feuerwehrfrau in unserer heutigen Gesellschaft nahezubringen.“

Mehr Mitstreiter gesucht

Ganz oben auf der Aufgabenliste stehe die Gewinnung von Förderern und weiteren Mitstreitern, blickt Patrick Studte voraus. Aber auch die Zusammenarbeit und Kameradschaft zwischen den drei Wehren der Verbandsgemeinde zu verbessern beziehungsweise zu stärken, sei eine stets bedeutsame Aufgabe. Eine Zusammenarbeit zwischen den Wehren findet bereits statt. Diese manifestiert sich in gemeinsamen Ausbildungsdiensten und Aktivitäten wie dem Westheide-Pokal.

Durch die Aufnahme der aktuellen Wehrleiter in den erweiterten Vorstand des Vereins sollen künftige Aktivitäten noch effektiver abgestimmt und koordiniert werden. „Da wir uns erst kürzlich gegründet haben, ist die Zusammenarbeit zwischen Verein und den Wehren daher noch ausbaufähig“, berichtet Patrick Studte.

Vieles für 2019 geplant

Auf der Jahreshauptversammlung hat der Verein Inhalte des Jahresplanes für 2019 und bereits feststehende Termine vorgestellt. Der Verein wird am 12. April beim Osterfeuer in Hillersleben Siedlung sowie am 30. April bei der Ausrichtung des Maifeuers in Neuenhofe unterstützend tätig sein. Am 19. April findet die Osterwanderung der Kinderfeuerwehr Neuenhofe statt, die in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendwart organisiert wird. Der Feuerwehrverein wird den Weihnachtsmarkt auf dem Außengelände der Kindertagesstätte „Heidewichtel“ am 15. Dezember in Neuenhofe mitgestalten.

Zum Tag der Feuerwehr lädt der Verein für den 25. Mai ein. Am 2. Oktober findet das traditionelle Oktoberfeuer in Neuenhofe statt. Der Verein wird am 17. November anlässlich des Totensonntags an einer Kranzniederlegung teilnehmen. Höhepunkt in diesem Jahr wird die Einweihung des neuen Gerätehauses in Hillersleben Siedlung sein. Das Gebäude soll im Mai übergeben werden.

Derzeit gibt es 14 Mitglieder

Geplant sind zudem Ausflüge mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr und die Teilnahme am Westheide-Pokal. Termine für diese Aktivitäten stehen noch nicht fest, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben.

Im Moment zählt der Verein 14 Mitglieder, zwölf von ihnen sind Angehörige der Feuerwehr. Wer Mitglied werden möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein und seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Altersstruktur im Verein ist breit gefächert. Sie bewegt sich zwischen 17 und 70 Jahren.