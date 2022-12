Feuerwehren aus der Hohen Börde bekommen neue Fahrzeuge

Ochtmersleben/Groß Santersleben - Kurz vor Weihnachten gab es für zwei freiwillige Feuerwehren in der Gemeinde Hohe Börde eine vorgezogene und sicherlich sehr willkommene Bescherung: Zwei moderne Mittlere Löschfahrzeuge (kurz MLF) hat die Gemeinde Hohe Börde am 13. Dezember an die Ortsfeuerwehren Groß Santersleben und Ochtmersleben übergeben.