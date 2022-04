Feuerwehren der Hohen Börde benötigen Millionen Euro

Die 15 freiwilligen Feuerwehren in der Hohen Börde sind personell gut aufgestellt. Doch es muss noch investiert werden.

Das moderne Feuerwehrhaus in Rottmersleben wurde jüngst mit einem Tag der offenen Tür öffentliche vorgestellt.

Hohe Börde - Die 15 freiwilligen Feuerwehren in der Hohen Börde sind personell gut aufgestellt. Thomas Hillmer, stellvertretender Gemeindewehrleiter Technik, berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Bürgerhaus in Wellen von rund 340 aktiven Kameraden, die sich im Einsatzfall darum bemühen, Menschenleben, Hab und Gut zu retten und zu schützen.