Feuerwehren im Landkreis Börde erhalten vom Land neue Fahrzeuge

Das Land Sachsen-Anhalt fördert in den kommenden Jahren den Kauf von 92 Fahrzeugen für die Feuerwehren. Auch im Landkreis Börde werden davon einige Wehren profitieren.

Landkreis Börde - Einige Feuerwehren im Landkreis Börde können sich freuen, denn sie werden in den nächsten zwei Jahren neue Fahrzeuge bekommen. So fördert das Land Sachsen-Anhalt in naher Zukunft den Kauf von 92 Feuerwehrfahrzeugen, die zentral beschafft werden sollen. Laut Innenministerium seien die Zuwendungsverträge bereits mit den Kommunen vereinbart worden.