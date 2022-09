Feuerwehrleute müssen ihren Einsatzort in Haldensleben suchen

Die Haldensleber Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem vermeintlichen Brand in die Lange Straße gerufen.

Haldensleben - Einen Feuerwehreinsatz hat es am Abend des 15. September gegen 20 Uhr in Haldensleben gegeben. So wurde der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben zu einem vermeintlichen Hausbrand in den historischen Stadtkern der Kreisstadt gerufen.