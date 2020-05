Für die jüngsten Uhrsleber wurde vor zwei Jahren ein neuer Spielplatz eingeweiht, auch die Feuerwehr kümmert sich um den Nachwuchs, aber um sich einfach nur so zu treffen, fehlt es an Räumlichkeiten. Foto: Carina Bosse

In diesem Jahr sollte in Uhrsleben ein Jugendklub hergerichtet werden. Doch die Stelle ist vakant.

Erxleben/Uhrsleben l Mit Haushaltsmitteln in Höhe von 3000 Euro sollte der Jugendklub in Uhrsleben renoviert und in diesem Jahr wieder eröffnet werden. Die dafür eingestellten Mittel waren jedoch an die Betreuung eines Mitarbeiters für Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Flechtingen (VG) geknüpft.

Simone Schulz, die sich als Jugendfachkraft mit den Jugendlichen aus Uhrsleben und Umgebung dafür eingesetzt hatte, ist jedoch nicht mehr bei der VG beschäftigt. Eine Neuausschreibung der Stelle blieb bislang ohne Erfolg.

„Wir haben die Stelle bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben, aber nicht ausreichend Bewerber erhalten“, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Mathias Weiß (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Darum sei unklar, ob an der Öffnung eines Jugendklubs ohne Betreuungspersonal überhaupt festgehalten werden soll. Ohne Ansprechpartner sei die Zielgruppe für einen Jugendklub schwer erreichbar und eine Nutzung der Räumlichkeiten völlig offen.

Geld für Gemeindehalle

Die Verwaltung hatte darum den Ratsmitgliedern den Vorschlag unterbreitet, die 3000 Euro aus dem Haushalt als Deckungsgrundlage für andere Maßnahmen in der Gemeinde zu verwenden. Konkret stand der Vorschlag, für den geplanten Anstrich der Gemeindehalle in Hakenstedt weitere Mittel freizuschlagen, da das Ergebnis einer Ausschreibung dieser Leistung über einer Kostenschätzung liegt.

Steffen Koch (SPD) erkundigte sich nach dem Konzept für die Jugendarbeit vor Ort. Schließlich habe es da schon Ansätze und erste Vorschläge gegeben. Das sei noch nicht zu Ende gedacht worden, erklärte Mathias Weiß. Daran muss also mit einer neuen Fachkraft, wenn sie denn gefunden ist, noch weiter gearbeitet werden.

Der Groppendorfer Gemeinderat sprach sich dafür aus, den Jugendklub auf jeden Fall für die kommenden Wintermonate herzurichten, und zwar mit den Jugendlichen. Denn wenn diese selbst Hand anlegen bei den Arbeiten würden sie ihr Domizil ehren, anders wahrnehmen und erhalten und nicht die Haltestelle beschmieren.

Fachkraft fehlt

Weil derzeit eine Fachkraft für Jugendarbeit fehlt, habe sich das Thema auch bei den Jugendlichen erledigt, zweifelte Ottfried Dorok (UWG) an. So jedenfalls würde sich die Begründung zum Beschlussvorschlag lesen.

„Das Geld ist für die Renovierung eines Treffpunktes gedacht und sollte dort auch hin“, setzte sich Torsten Vester (Wir für Erxleben) für den Verbleib der Mittel für die Jugendarbeit ein. Auf jeden Falls sollte den jungen Leuten eine Möglichkeit sich zu treffen, geschaffen werden. Eine Renovierung sei ein guter Anfang.

Neu nachdenken

Christian Jungenitz (CDU), der die Leitung der Gemeinderatssitzung an diesem Abend innehatte, betonte, dass dann aber auf jeden Fall eine Fachkraft notwendig sei, die sich um die Nutzung des Klubs kümmert. Auch Burkhard Kuthe (SPD) sprach sich in jedem Fall für eine Kontrolle durch eine Fachkraft aus. Wenn wieder jemand verfügbar sei, müsse der Rat neu überlegen. „In Corona-Zeiten müssen wir uns in den nächsten drei Monaten keine Gedanken machen“, meinte der Bartensleber.

Letztendlich fand der Vorschlag der Verwaltung der Verbandsgemeinde keine Mehrheit. Mit drei Ja-Stimmen wurde der Antrag bei sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Damit bleiben die Mittel zunächst für eine Renovierung des Jugendklubs in Uhrsleben stehen.