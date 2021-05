Finanzspritze für ein neues Kletterspiel

Dank einer großzügigen Spende kann ein großer Wunsch von Kindern und Eltern in Nordgermersleben bald Realität werden. Ein neues Kletterspiel soll die Spiellandschaft auf dem Zuckerfabrikberg bald ergänzen.

Nordgermersleben - Die Nordgermersleber können sich freuen: Der Zuckerfabrikberg soll noch attraktiver werden, indem ein neues Spielgerät aufgestellt wird. Ein sogenanntes „Kletterspiel“ mit Netzwand, Kletterwand und Plattformen soll es sein.

Weiteres Spielgerät ist schon lange ein Wunsch

„Das ist auch eine gute Ergänzung zu den schon vorhandenen Spielgeräten, die auch gut angenommen werden“, erklärt Latoya Böttcher als Vorsitzende des Fördervereins „Pro Thiespatzen“. Hier stehen bereits eine große Rutsche, eine kleine Rutsche, eine Schaukel und eine Balancierstange. Sie weiß vor allem aus Gesprächen mit Eltern aber auch, dass sie sich lange schon ein weiteres Spielgerät auf dem Zuckerfabrikberg wünschen.

Der Förderverein der örtlichen Kindertagesstätte hat sich eingebracht, die Idee, den Spielplatz zu erweitern, umzusetzen und auch Fördermittel- beziehungsweise Sponsoringanträge zu stellen. „Wir finden der Kindergarten ist nicht an der Kindergartentür zu Ende, es gibt Zeiten, in denen die Spielgeräte auf dem kindergarteneigenen Spielplatz nicht genutzt werden können und irgendwann verlässt jedes Kindergartenkind einmal die Einrichtung“, fügt Latoya Böttcher hinzu. Das neue Spielgerät soll für die Allgemeinheit, also für jedes Kind aus dem Dorf, zur Verfügung stehen. Bei der Auswahl haben sich die Verantwortlichen des Fördervereins bewusst für ein Spielgerät entschieden, das für alle Altersgruppen taugt. „Der größte Teil der Finanzierung ist bereits gesichert, doch auch der Aufbau des Spielgerätes ist nicht umsonst“, erklärt Latoya Böttcher weiter.

Ehe nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten gesucht wird, ist zunächst die Freude groß, dass die erste Finanzierungslücke durch einen Sponsoringvertrag des Unternehmens Avacon in Höhe von 5000 Euro geschlossen werden konnte.

Im Nordgermersleber Ortschaftsrat ist, wie Ortsbürgermeister Albrecht von Bodenhausen erklärte, inzwischen die Überlegung aufgekommen, einen Teil aus dem Investitionsbudget, über das die Ortschaft im kommenden Jahr erstmals verfügen kann, für die Fertigstellung des Spielgerätes zu nutzen. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung war die Entscheidung über die Verwendung des eigenen Investitionsbudget zunächst vertagt worden.

Weiterentwicklung im Rahmen des „Grünen Rings“

Der Zuckerfabrikberg ist Teil des sogenannten „Grünen Rings“ von Nordgermersleben, für den Studenten der Hochschule Anhalt in Zusammenarbeit mit Nordgermersleber Bürgern ein Pflege- und Entwicklungskonzept erarbeitet haben. Ziel des Konzeptes ist es nach Aussage der Studenten, die öffentlichen Grünflächen ökologischer und für Tiere und Pflanzen lebenswerter zu gestalten. Zugleich kann dadurch die Lebensqualität der Einwohner verbessert und die Attraktivität des Ortes erhöht werden. In kleinen Etappen sollen die theoretischen Maßnahmen in die Praxis umgesetzt werden.

Deshalb hat der Ortschaftsrat auch beantragt, dass die Verwaltung der Gemeinde Hohe Börde Wege findet, die bestehende Streuobstwiese weiterzuentwickeln. In der Begründung heißt es: „Mittlerweile stellen Streuobstwiesen nicht nur Anziehungspunkte für Naturliebhaber dar. Der Trend zu regionalen und saisonalen Lebensmitteln setzt sich auch außerhalb der Supermärkte fort. Bioobst zum Selbstpflücken in Nordgermersleben wird Menschen zu Ausflügen in unser Dorf locken.“ Eine finanzielle Förderung von solchen Projekten ist möglich.

Albrecht von Bodenhausen kann sich außerdem vorstellen, dass eine grüne Allee mit den Bäumen des Jahres diesen „Platz der Generationen“ gut ergänzen könnte, sofern die Naturschutzbehörden mitspielen.