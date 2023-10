Flechtingen - Gerade erst haben die Jüngsten der Abteilung Schach des Flechtinger Sportvereins bei den Kreis-Einzel-Meisterschaften der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Börde gezeigt, was sie bisher gelernt haben.

Paul Pretz, Hajo Bauer, Lennard Rusche und Leo Bruschies waren das erste Mal dabei. Enno Bauer hat sich den Kreismeistertitel der Spieler, die jünger als 10 Jahre sind, geholt. Matilda Schulz erreichte Platz 2 in ihrer Gruppe, Malea Pfeiffer und Pauline Schulz belegten jeweils einen Platz 3.

Die Abteilung Schach des Haldensleber Sportclubs hatte das Turnier ausgerichtet. Und Wilhelm Busse, der sich um die jüngsten Schachsportler im Flechtinger Verein kümmert, freute sich mit den Mädchen und Jungen über das gute Abschneiden.

Mit erwachsenen Spielern an einem Tisch

Jeweils dienstags wird ab 17 Uhr im Jugendzentrum trainiert. „Ohne Nachwuchs ist ein Verein aufgeschmissen“, sagt Wilhelm Busse. Viele, viele Jahre hat sich Claudia Frenzel mit viel Liebe und großem Engagement um die Kinder gekümmert, etliche Jahre auch in einer Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule.

Manchmal kommt Frank Belling, um seine Erfahrungen weiterzugeben. Für Wilhelm Busse steht das Training fest im Kalender. Er ist gespannt, wie die Jüngsten der Abteilung mit einer neuen Herausforderung zurecht kommen. Jetzt hat nämlich der Spielbetrieb wieder begonnen. Und sie werden als Mannschaft künftig mit erwachsenen erfahrenen Spielern an den Brettern sitzen.

Bisher hatte der Flechtinger SV zwei Mannschaften gemeldet. Nun kommt eine dritte dazu. Wilhelm Busse hatte gehört, dass für die Vereine aus Haldensleben und Barleben auch Kindermannschaften spielen. „Das können wir auch“, hatte er sich gesagt.

Auftakt gegen Rochade Magdeburg

Jetzt tritt eine Mannschaft mit Kindern und Jugendlichen vom Flechtinger Sportverein in der Elbe-Ohre-Liga an. Dazu gehören Teams vom Haldensleber SC, von der SG AE Magdeburg, vom SV Freibauer Barleben, vom SV Eintracht Tangerhütte, vom SV Rochade Magdeburg und SV Irxleben.

Am ersten Spieltag hatten die Flechtinger spielfrei. Ihr erster Einsatz steht am 19. November in Magdeburg beim SV Rochade an.

Jetzt müssen die Mannschaften acht statt wie bisher sechs Spieler haben, erzählt Wilhelm Busse. Das habe manchen Verein in Bedrängnis gebracht. Flechtingen komme damit zurecht und tritt sogar mit einem dritten Team an.