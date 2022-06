Ausbildung Flechtinger Feuerwehr übt den Ernstfall

Mit dem Hubretter zentimetergenau in die Höhe: Bei der Ausbildung von Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Flechtingen ging es zu Übungszwecken am Schloss Altenhausen hoch hinaus und auch an enge Stellen und Gräben.