Malwettbewerb Flechtinger Grundschüler haben viele Ideen für eine intakte Umwelt

Einen Jahreskalender voller Angebote rund um das Naturerlebnis Drömling hat das Biosphärenreservat für 2023 aufgelegt. Reich bebildert sind die zwölf Monatsblätter dank zahlreicher Teilnehmer am Malwettbewerb, so auch aus der Grundschule in Flechtingen.