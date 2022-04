Flechtinger Landladies beten mit exotischen Speisen zu Tisch

So entsteht ein leckeres Hähnchencurry aus Sri Lanka: Die Flechtinger Landladies haben einen exotischen Kochkurs belegt.

Flechtingen/Haldensleben - Der Duft fremdländischer Gewürze liegt in der Kochküche des Berufsbildenden Schulen in Althaldensleben in der Luft – Kardamon, Chili, Paprika, Koriander, Curry, Ingwer, Kurkuma. Der exotische Geruch wird nur noch übertroffen vom lauten Geräusch des Klapperns der Töpfe und Pfannen.