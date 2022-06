Flechtinger Landladys auf Gourmetreise durch den Drömling

Auf einen Gourmettrip zu den Ursprüngen aus der Natur begaben sich die Flechtinger Landladies. Im Biosphärenreservat ließen sie sich von einem Ranger in die vielfältige Welt der Wildkräuter einführen und fingen gleich mit der Zubereitung an.

So frisch und lecker lässt sich der Tisch nach einer Exkursion in das Reich von Kräutern und essbaren Pflanzen herrichten.

Flechtingen/Kämkerhorst - Erstaunlich, was aus vermeintlichem Unkraut so alles wohlschmeckend gezaubert werden kann. Diese überaus angenehme und aufschlussreiche Erfahrung jedenfalls machten die Flechtinger Landladies auf ihrem Ausflug in das Biosphärenreservat Drömling.