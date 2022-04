Flechtingerin feiert ihren 100. Geburtstag

Ingeburg Baum feiert ihren 100. Geburtstag in Flechtingen im Kreis ihrer nächsten Familienangehörigen.

Flechtingen - Seit beinahe zwölf Jahren wohnt Ingeburg Baum schon im Flechtinger „Schlossgarten“. Ihre nächsten Angehörigen, zwei Neffen, wohnen in der Gegend und haben ihre Tante 2009 aus dem brandenburgischen Ketzin nach Flechtingen geholt, um in ihrer Nähe sein und sie umsorgen zu können. Am Mittwoch feierte Ingeburg Baum ihren 100. Geburtstag im Familienkreis.