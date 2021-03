Die Sportförderung im Landkreis Börde soll neu organisiert werden. Über die Fördergelder soll künftig der Kreissportbund entscheiden.

Haldensleben l Die Sportvereine des Landkreises Börde erhalten auch in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie und klammer Kassen einen Zuschuss. Der Umfang ist im Gegensatz zum Jahr 2020 etwa 15.000 Euro schmaler. In diesem Jahr können die Sportler auf einen Topf von 227.000 Euro zugreifen. Trotzdem gibt es eine Neuerung, denn künftig entscheidet der Kreissportbund über die Vergabe der Fördergelder. Was ändert sich damit für die Vereine?



Nach Einschätzung des Geschäftsführers des Kreissportbund Börde (KSB), Hartmut Baethke, ändert sich grundsätzlich nicht viel für Sportvereine der Region. Welche Fristen einzuhalten sind, regelt die Förderrichtlinie, die im Zuge der Veränderungen angepasst wurde. Weiterhin können Sportler ihre Anträge pro Quartal bis zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli oder 15. Oktober beantragen. Jeder Verein, der Mitglied im Kreissportbund Börde ist, kann entsprechend der Sportförderrichtlinie dann mindestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme beim Kreissportbund einen Antrag stellen.



Damit haben die 264 Sportvereine im KSB die Möglichkeit, Fördermittel abzurufen. Fast 28.000 Mitglieder treiben unter dem Dach des KSB Sport, davon mehr als 10.000 Kinder- und Jugendliche. Damit ist jeder sechste Mensch in der Börde in einem der Sportvereine angemeldet.



Fördermittel für mehrere Bereiche abrufbar

Die Fördermittel sollen weiterhin in regionale, nationale und internationale Sport- und Traditionsveranstaltungen, sowie in neue Sportgeräte und die Teilnahme an Meisterschaften fließen. Neben der Sportarbeit in den Vereinen soll vor allem auch der Kinder- und Jugendsport unterstützt werden. Außerdem sollen mit dem Geld die Sportlehrer und Übungsleiter im Nachwuchsleistungssport ausgebildet und honoriert werden.



Im letzten Jahr standen dem Landkreis für all diese Bereiche knapp 245.000 Euro zur Verfügung. Davon haben etwa die Hälfte aller Sportvereine Fördergelder in einer Summe von knapp 195.000 Euro in Anspruch genommen. Die Überlegung, die Sportförderung in die Hände des Kreissportbundes zu geben, begründet der Landkreis mit dem Ausscheiden der langjährigen Sachbearbeiterin für Sport, Bettina Twardy, im Dezember 2020. Twardy begleitete die Sportförderung im Landkreis seit dem Jahr 1991 und arbeitete nach Angaben des Landkreises stets eng mit dem Kreissportbund Börde zusammen.



Im Rückblick auf die Zusammenarbeit mit Frau Twardy resümiert Baethke: „Sie hatte akribisch ein Auge darauf, dass möglichst keine Mittel verfallen. Alle Gelder, die nicht ausgelastet werden konnten, wurden an die Vereine weitergereicht. So will es auch der KSB in Zukunft fortsetzen.“ Damit der Kreissportbund Börde diese Aufgabe stemmen kann, bekommt er einen Zuschuss vom Landkreis. Von dem Geld soll ein zusätzlicher Mitarbeiter bezahlt werden. Damit spart der Landkreis eine Sachbearbeiter-Stelle in der Verwaltung.



Das ist ein ausschlaggebendes Argument, denn der Kreis muss damit weniger tief in die eigene Tasche greifen. Uwe Baumgart, Pressesprecher für den Landkreis Börde, hierzu: „Vor dem Hintergrund geplanter Stellenreduzierungen in der Kreisverwaltung wurde nach Wegen gesucht, die Sportförderung neu und ohne qualitative Abstriche zu organisieren.“



Regeln verhindern Bevorzugung von Vereinen

Doch wie kann sichergestellt werden, dass keiner bevorzugt wird? Das regeln ein Zuwendungsvertrag sowie eine Sportförderrichtlinie. Dass sich der Kreissportbund der Verantwortung durchaus bewusst ist, wird von Geschäftsführer Baethke auf Anfrage der Volksstimme deutlich betont: „Wir werden uns an die Festlegungen halten. Die Übernahme des Fördergeschäftes werten wir schon als enormen Vertrauensbeweis der Abgeordneten, wie auch der Verwaltung.“ Auch Pressesprecher Uwe Baumgart betont, dass in der Richtlinie genau geregelt ist, wie gefördert wird und was gefördert werden kann. Außerdem muss der KSB dem Landkreis stets nachweisen, dass er all diese Regeln befolgt.



Mit der Umstrukturierung geht der Landkreis keinen neuen Weg, sondern bedient sich der Erfahrungen der Nachbarlandkreise. So lassen bereits die Landkreise Harz, Mansfeld Südharz und das Jerichower Land die Sportförderung über die Kreissportbünde umsetzen. Laut Uwe Baumgart haben die positiven Erfahrungen dieser Landkreise letztendlich zur Entscheidungsfindung, wie es künftig mit der Sportförderung im Landkreis Börde weitergehen soll, beigetragen.



Das letzte Wort, ob der KSB ab dem 1. April 2021 die Fördermittelvergabe in die Hand nimmt, hat der Kreistag am 11. März.