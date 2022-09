Förderverein wirbt für neue Grundschule in Rottmersleben

Rottmersleben - Kann eine Grundschule in freier Trägerschaft zum kommenden Schuljahr 2023/24 in Rottmersleben ihren Betrieb aufnehmen? Die Voraussetzungen sind gegeben: Das Schulgebäude ist vorhanden, teils noch mit vorhandenem Schulmobiliar ausgestattet, und es gibt einen engagierten Förderverein, der sich um alles kümmert, was derzeit noch gemacht werden muss.