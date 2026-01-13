Dem Aufruf, Bilder der frostigen Mitbürger zu schicken, sind einige Leser gefolgt. Es folgt eine Auswahl der Fotos von Schneemännern und -frauen aus der Börde.

Fotos aus Leser-Aktion: Kunstwerke stehen prächtig in den Gärten der Börde

Finn und Percy Hendschke aus Althaldensleben haben einen breiten und sehr stabilen Schneemann erbaut.

Landkreis Börde - Gleich zu Beginn des Jahres fiel so viel Schnee wie schon seit einigen Jahren nicht mehr – zur Freude von Winterkindern. Einige haben die Zeit draußen genutzt und einen Schneemann gebaut. Nach einem Aufruf der Volksstimme-Redaktion, Fotos der Schneemänner zuzuschicken, sind hier einige besondere Exemplare zu finden.

Schneemänner zeigen sich: Nach Aufruf schicken Einwohner Fotos zu

Mit vereinten Kräften rollten die Brüder Finn (13) und Percy (10) Hendschke aus Althaldensleben aus einer kleinen Kugel Schnee einen riesigen und schweren Körper zusammen. Mit dem ersten richtigen Schnee dieses Jahres klappte dies perfekt. Während eines Spaziergangs begannen sie und benötigten für die immer größer werdende Schneekugel Hilfe, damit die Kugel heil zu Hause ankommt. Der Schneemann mit dem großen Bauch ist so stabil, dass die zwei Jungen auf ihm problemlos klettern können.

Finn und Percy Hendschke rollen am Kanal bei Althaldensleben eine große Kugel für einen Schneemann. Foto: Familie Hendschke

Ein Schneemann verkleidet sich als Sternsinger und ist einer der drei heiligen Könige mit Sternenzepter und Krone. Foto: Christine Wilkening

Als die Sternsinger in Haldensleben unterwegs waren, um viele Lieder zu singen und Spenden für die diesjährige Sternsingeraktion „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ zu sammeln, kam der Spaß im Schnee nicht zu kurz: Stilecht mit Krone, Zepter und Mantel steht der königliche Schneemann dort. Mit dem Segen am Kragen und mit Sonnenschein auf der Karottennase schickte Christine Wilkening dieses Prachtexemplar zu.

Melina Schulke (l.) und Merle Lohöfer bauten einen 1,60 Meter großen Schneemann und tauften ihn „Hubertus“. Foto: Merle Lohöfer

Ein circa 1,60 Meter großer Schneemann mit grüner Haarpracht steht im Garten in Bornstedt. Melina Schulke und ihre Freundin Merle, die bei dem ersten Schneefall zu Besuch war, bauten „Hubertus“ gemeinsam. Die zwei zeigen, dass man auch mit 20 und 21 Jahren, großen Spaß im Schnee haben kann.

Der Schneemann Gerd stand in Klein Rodensleben. Foto: Gabriele Hevekerl-Schmidt

Nach heftigem Schneefall wurde aus Schneemann Gert Schneefrau Gertrud. Foto: Gabriele Hevekerl-Schmidt

Gleich zwei Fotos von Gabriele Hevekerl-Schmidt zeigen ihren Schneemann „Gerd“, der sich nach dem heftigen Schneefall in „Gertrud“ verwandelt und sich mit einem Röckchen chic gemacht hat. Erbaut wurde er bei einem Besuch der Enkel Hennes und Jakob Anfang Januar in Klein Rodensleben.

Wer seinen Schneemann hier ergänzen möchte, kann Fotos der frostigen Mitbürger an die E-Mail-Adresse redaktion.haldensleben@volksstimme.de senden. Bitte mit Angabe von Ort und Namen der Erbauer und, wenn Sie mögen, noch zwei Sätzen dazu.