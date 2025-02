Die Ohre soll in Haldensleben durchlässiger für Fische werden. Wie das gehen soll, haben Studenten zusammen mit dem Ökologen Volker Lüderitz untersucht. Was dabei herausgekommen ist.

Freie Bahn für Fische: Wie die Artenvielfalt in der Ohre in Haldensleben verbessert werden soll

Naturschutz an der Ohre

Ende Mai vergangenen Jahres haben Volker Lüderitz und seine Studenten den Fischbestand in der Ohre untersucht.

Haldensleben. - Die Artenvielfalt in der Ohre in Haldensleben ist in einem unbefriedigenden Zustand – zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung, die Professor Dr. Volker Lüderitz von der Hochschule Magdeburg-Stendal mit Studierenden des Masterstudienganges Ingenieurökologie im vergangenen Jahr vorgenommen hat.