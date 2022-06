Straßenbau Freileitungen in der Nordstraße in Haldensleben: Telekom nun doch gesprächsbereit

Bleiben sie oder verschwinden sie? Bislang hat es die Telekom abgelehnt, ihre Freileitungen in der Nordstraße im Zuge des Straßenausbau in die Erde zu verlegen. Die Stadtverwaltung will das aber nicht so einfach hinnehmen.