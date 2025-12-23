Hier kommt nur eine Douglasie als Weihnachtsbaum infrage, da wird beim Schmücken das Glas erhoben, und dort ist der Weihnachtsgottesdienst ein Muss. Bürgermeister und der Landrat aus der Börde verraten ihre ganz persönlichen Traditionen zum Weihnachtsfest.

Haldensleben/Wanzleben/Wolmirstedt/Oschersleben - Schon einige Tage vor dem Fest stimmt sich Grit Matz (CDU) auf die besinnlichen Tage ein. „Weihnachten ist für mich und meine Familie eine ganz besondere Zeit, die wir mit vielen liebgewonnenen Traditionen verbringen“, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Wanzleben. „An einem Samstag vor Weihnachten fahren wir oft zu Freunden in den Wald nach Brandenburg und schlagen dort unseren Weihnachtsbaum – eine Douglasie“, erzählt sie.