Ausstellung Fuchs und Kranich vor der Linse: Tierfotografien werden in der Kleinen Galerie in Flechtingen gezeigt

Tierfotografien gehören zu den schwierigsten Motiven, weil ihre Aufnahme Geduld und eine Portion Glück braucht. Manfred Winkler aus Krakow am See hat beides, wie seine Ausstellung in der Kleinen Galerie Flechtingen zeigt.