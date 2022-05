Tierwelt Füchse, Waschbären, Rehe, Wildschweine und Marder: Unsere wilden Nachbarn in Haldensleben

Viele Wildtiere sind inzwischen auch in Haldensleben heimisch. Vom großen Futterangebot werden Füchse, Waschbären, Rehe, Wildschweine und Marder angelockt. Diese Tiere stören sich nicht am Lärm und finden in Gärten, Wohnanlagen und auf Parkplätzen nahezu paradiesische Lebensräume. Experten erklären, was zu tun ist, damit unsere wilden Nachbarn keine großen Schäden anrichten.