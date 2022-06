Fund von 25 Granaten am Haldensleber Hafen ist offenbar kein Zufall

Granaten verschiedenen Kalibers wurden in Haldensleben gefunden.

Haldensleben - Seit Anfang der Woche wird auf dem Gelände der Haldensleber Umschlags- und Handelsgesellschaft UHH – also am Haldensleber Hafen – gebuddelt. Ein Platz soll als Materiallager hergerichtet werden. Gleich am Dienstag, 31. Mai, herrschte aber Baustopp. Bauarbeiter hatten etwas gefunden, das wie eine Bombe aussah. Die Mitarbeiter der Baufirma reagierten prompt und verständigten die Polizei, die dann den Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmierte.