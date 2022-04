Fünf 50-Liter-Fässer Bier pro Woche

Fast drei Jahrzehnte haben Jutta und Ernst Albrecht die kleine Dorfkneipe „Zum Schulhof“ in Hörsingen betrieben. Nun hat das Rentner-Ehepaar einen Entschluss gefasst.

Hier wird nun künftig kein Bier mehr gezapft. Nach fast 30 Jahren schließen Jutta und Ernst Albrecht die Gaststätte „Zum Schulhof" in Hörsingen. Das Ehepaar will sich künftig mehr Zeit für die Familie nehmen.

Hörsingen - Früher war das Haus in der Kleinen Straße in Hörsingen eine Schule. Doch seit April 1993 befand sich in dem Haus die Dorfkneipe. Betrieben von dem Ehepaar Jutta und Ernst Albrecht. Und jetzt, nach fast 30 Jahren, schließt sich dieses Kapitel. Denn das Rentnerehepaar gibt seinen Gaststättenbetrieb auf.