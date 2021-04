Für gutes Futter striegelt Bösdorfer Bauer seine Wiesen

Bösdorf. Markus Stottmeister, Mitarbeiter der Agrar Produktionsgesellschaft Bösdorf/Lockstedt mbH, ist seit dem frühen Morgen mit dem Traktor im Drömlings unterwegs.

„Mit dem Wiesenstriegeln sind wir fertig. Jetzt sind wir dabei, den Boden für die Maisaussaat vorzubereiten“, erklärt der 25-Jährige Landwirt. Nach den Beschreibungen des Bösdorfers werden dazu organische Dünger – Gärreste und auch Mist – aufgebracht. „Dann wird der Acker gegrubbert. Ende nächster Woche kommt der Maisleger“, blickt Stottmeister voraus. Diese Arbeiten übernimmt ein Subunternehmen mit spezieller Technik, einer Einzelkornsämaschine. „Das heißt, dass jedes Korn einzeln – genau auf den Punkt – abgelegt wird“, schildert der junge Landwirt. Demnächst soll der Junior den Betrieb mitleiten. Der Großteil der 16 Mitarbeiter kümmert sich um die Tiere. Zur Unterstützung gibt es sechs Melkroboter und eine Futterschiebemaschine.

Im Besonderen die Pflege der Wiesen sei – nach seinen Ausführungen – das A und O für gutes Futter. Vor ein paar Tagen stand Stottmeister vor der Kamera. Der Bauernverband „Börde“ drehte ein Video zum Thema „Grünlandpflege“. „Das Striegeln rege die natürliche Ausbildung der vorhandenen Gräser und das Ankeimen des neuen Pflanzenbestandes an. In Kombination mit einem pneumatischen Sägerät könne die Maschine in einem Arbeitsgang striegeln sowie Futtergrasmischungen an schlecht bewachsenen Stellen säen. Die Erträge des Grünlandes werden so erhöht, egal ob es später beweidet oder als Futter gemäht wird“, heißt es in einer Pressemitteilung von Christian Apprecht vom Bauernverband „Börde“.

Wasserstand der Flächen ist wichtig

„Das Wachstum vom Grün und wann die Tiere auf welcher Fläche weiden, hängt vom Wasserstand der jeweiligen Flächen ab“, weiß Stottmeister. Dabei habe das „Land der tausend Gräben“ seine eigenen Gesetze. Außerdem gibt es für das Biosphärenreservat Vorgaben zum Naturschutz, die befolgt werden müssen. Viele Arbeiten werden kontrolliert, müssen angemeldet und genehmigt werden.

Insgesamt werden etwa 480 Hektar Grünland und über 800 Hektar Acker bewirtschaftet. Angebaut wird Raps, Mais, Weizen, Roggen und Gerste. Stillgelegt sind etwa 70 Hektar, die auch als Blühflächen dienen. Es gibt außerdem eine Biogasanlage, die Rindergülle, Mais und Gras verarbeitet. Photovoltaikflächen auf den Stalldächern ergänzen das Energiekonzept des Unternehmens.

Stottmeister hat Agrarwissenschaften studiert und muss noch eine letzte Prüfung bestehen. Er schreibt -neben seiner Tätigkeit im Unternehmen - an seiner Masterarbeit. Sein Vater, Jörg Stottmeister, ist Geschäftsführer der Produktionsgesellschaft. Der junge Mann ist leidenschaftlich gern Bauer und ist mit der Arbeit auf dem Feld und den Tieren groß geworden. Derzeit gibt es im Unternehmen 500 Jungrinder, 330 Milchkühe sowie die Mutterkühe. Für die Milchleistung und Qualität hat das Unternehmen vom Landeskontrollverband schon viele Auszeichnungen bekommen. „Wir hatten schon mehrere 100.000-Liter-Kühe“, sagt der Landwirt mit Stolz. Erst im vergangenen Jahr gab es wieder eine „Superkuh“. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Auszeichnung verschoben.

Kräftesammeln vor dem Kalben

Die Jungrinder und Fersen sowie die Mutterkühe weiden auf den Wiesen. „Die letzten sechs bis acht Wochen vor ihrem Kalbtermin verbringen die Kühe zum Kräftesammeln auf der Weide. Dann kann sich das Euter zurückbilden, damit die ganze Energie in das Kalb gehen kann. Es ist wie ein Schwagerschaftsurlaub“, sagt Stottmeister mit einem Augenzwinkern.

Der Corona-Virus durchquert auch privat die Pläne des Bösdorfers, der sich dem Pferdesport verschrieben hat. Als Gespannfahrer hat er sich bereits einen Namen gemacht. Er gehört zum Perspektivkader des Fahrsportes. Pferdesportveranstaltungen sind wegen der Pandemie auf Eis gelegt. „Es gibt ein großes Fragezeichen, denn die Veranstalter wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt“, erklärt der junge Gespannfahrer. Groß ist die Hoffnung, dass zumindest das heimische Turnier, die Bösdorfer Fahrsporttage, vom 17. bis zum 19. September 2021 stattfinden können.

Das Video des Bauernverbandes von Markus Stottmeister bei der Grünlandpflege ist auf der Internetseite des Verbandes unter https://bauernverband-boerde.de zu finden.