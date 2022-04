Für Rätzlinger Hortkinder ist die Zeit für Experimente gekommen

Rätzlingen - Die Kinder sind schulpflichtig, die Eltern berufstätig. Wer also kümmert sich am Nachmittag oder in den Ferien um den Nachwuchs? In Rätzlingen gibt es seit vielen Jahren den Hort, in dem zur Zeit 81 Kinder betreut werden. „Das Spielen wird bei uns ganz groß geschrieben. Nach einem anstrengenden Schultag können die Kinder ausgiebig mit ihren Freunden spielen und den Kopf wieder frei bekommen", schilderte Hortleiterin Klaudia Barnieck.