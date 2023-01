Fußballer der SG Velsdorf-Mannhausen starten fit ins neue Jahr

Um den Zusammenhalt zu stärken und angefutterte Kalorien loszuwerden, haben Fußballer ihre Sportschuhe geschnürt. Doch was passiert, wenn die alten Hasen und die jungen Hüpfer dem Ball hinterher jagen?

Buba Dibba (vorn; l.) und Trainer Steven Heider spielen leidenschaftlich gern – wie auch ihre Vereinsfreunde – Fußball. Beim vereinsinternen Turnier der Sportgemeinschaft Velsdorf-Mannhausen in Calvörde hat es keine Verlierer gegeben, denn alle hatten Spaß beim traditionsreichen Wettkampf.

Calvörde - „Fußball spiele ich schon von klein auf“, sagt Buba Dibba. Der junge Calvörder, der nach der coronabedingten Pause wieder voller Elan bei der Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf-Mannhausen kickt. Der gelernte Verfahrensmechaniker für Glastechnik gesteht, dass der Ballsport seine große Leidenschaft ist. „Ich schätze den Zusammenhalt und die einzelnen Menschen in der SG. Es ist ja nicht nur der Fußball, sondern auch außerhalb des Spielfeldes sind wir viel miteinander unterwegs“, beschreibt der 24-Jährige, der mit seinem Team in der Börde Oberliga spielt. Die Fußballbegeisterung teilt er auch mit Steven Heider, der als Trainer in Aktion ist und nun beim Turnier mit kickt.