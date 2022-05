Gänseküken Piepsi ist der Star am Stand des Rassegeflügelvereins: Es folgt seinem Besitzer durch die Haldensleber Innenstadt

Haldensleben - So nah hatte der kleine Tomke-Kurt Schneider aus Emden noch nie ein Gänseküken gesehen. Nase an Schnabel machten der dreijährige Junge und das drei Wochen alte Küken am Informationsstand des Rassegeflügelzuchtvereins „Roland“ Haldensleben auf der Hagenstraße Bekanntschaft. Das Toulouser-Gänse-Küken kommt aus dem Stall von Karl Böttcher und folgt – nachdem es aus dem Ei geschlüpft war - seinem Besitzer auf Schritt und Tritt.