Gartentipps aus Haldensleben: So bleiben Bohnen den gesamten Winter Haltbar

Marcel Bornkampf aus Haldensleben gibt Tipps, was man zum Ende der Gartensaison mit Gemüse, Obst und Kräutern so alles machen kann.

Haldensleben - Wer im Herbst den Garten aberntet, steht schnell vor dem Problem, dass die Mengen an Gemüse frisch nicht lange genug haltbar wären. Deswegen gibt der Gärtner und Erlebnispädagoge Marcel Bornkampfs aus Haldensleben in einer Volksstimme-Videoserie Tipps, wie verschiedene Obst- und Gemüsesorten länger haltbar bleiben.

In diesem Teil geht es darum, wie Bohnen am besten trocknen. „Hier sieht man einen Wäscheständer, den benutze ich aber nicht für meine Wäsche, sondern ich hab mir etwas überlegt, wie man ihn upcyclen kann. Und zwar ranken hier jedes Jahr meine Bohnen nach oben. In diesem Fall sind es Feuerbohnen“, sagt Marcel Bornkampf.

„Gerade warte ich darauf, dass sie noch etwas abtrocknen. Danach hole ich sie rein und lege sie auf einem Backblech aus, damit sie richtig durchtrocknen könne. Dann sind sie im Schraubglas den ganzen Winter haltbar.“

Allerdings ist dieses Verfahren nicht unbedingt bei allen Bohnen gut geeignet. „Brechbohnen würde ich zum Beispiel direkt in den Topf schmeißen und frisch essen“, sagt der 30-Jährige aus Haldensleben.

Sollen die Bohnen frisch gegessen werden, liegt die Erntezeit etwas früher – etwa Ende September, je nachdem, wann sie ausgesät wurden.

Mit Bohnen können zudem nicht nur herzhafte Gerichte wie Eintöpfe – die ganz wunderbar in die kalte Jahreszeit passen –, sondern auch Süßspeisen zubereitet werden. Aus roten Kidneybohnen lassen sich beispielsweise saftige Brownies zubereiten. Außerdem sind Bohnen ein wertvoller Eiweißlieferant. Gerade Sojabohnen, Mungbohnen, Kidneybohnen und schwarze Bohnen eignen sich für Menschen, die Wert auf eine proteinreiche Ernährung achten. Und sie lassen sich, wie die Feuerbohnen, gut trocknen.