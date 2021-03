Eine im Landkreis Börde tot aufgefundene Wildgans wurde positiv auf Geflügelpest getestet. Die Kreisverwaltung legt einen Sperrbezirk fest.

Landkreis Börde (hsh) l Um die Fundstelle der tot aufgefundenen Wildgans wurde im Radius von einem Kilometer ein Sperrbezirk errichtet. Diese Sperrzone schließt den Raum Bahnhof Dreileben/Drackenstedt ein. Zusätzlich besteht ein offizielles Beobachtungsgebiet mit einem Radius von drei Kilometern, so die Mitteilung des Landkreises Börde. Das Beobachtungsgebiet umfasst die Ortschaft Dreileben der Stadt Wanzleben-Börde, die Ortschaften Drackenstedt und Druxberge der Verbandsgemeinde Obere Aller und die Ortschaft Bahnhof Ochtmersleben der Gemeinde Hohe Börde. In den Restriktionszonen sind Hausgeflügel und häuslich gehaltene Vögel anderer Arten in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten.



Die Geflügelpest, auch unter dem Begriff Vogelgrippe bekannt, bedroht weite Teile des Landkreises Börde. Das Virus ist hochansteckend für Geflügel, in aller Regel endet eine Infektion tödlich für das Federvieh. Deshalb ist das Auftreten der Seuche meldepflichtig. Für Geflügelhalter mit Mastbetrieb aber auch Kleintierhalter von Hühnern, Gänsen, Enten und anderem Geflügel im Landkreis Börde besteht seit Wochen die Allgemeinverfügung. Unter der Stallpflicht ist zu verstehen, dass das Geflügel nicht mehr im Freien gehalten werden darf. Alternativ muss eine wirkungsvolle Schutzvorrichtung vorhanden sein, die den Haltungsbereich vor Kot-abgaben von Wildvögeln im Überflug schützt.



Halter müssen sich an Regeln halten

Nur durch strikte Hygienemaßnahmen können die Geflügelbestände vor einem Befall des Erregers geschützt und eine weitere Verbreitung dieser H5N8-Virus-Infektionen vermieden werden, informiert der Landkreis über diese strikte Verordnung.



Die Geflügelhalter sind zur Einhaltung der Grundregeln zur Biosicherheit gesetzlich verpflichtet. So müssen beispielsweise Fahrzeuge und Gerätschaften nach Tiertransporten aus betroffenen Regionen gereinigt und desinfiziert werden. Geflügelhaltern wird geraten, eine verlässliche aktive Barriere zwischen ihren Geflügelbeständen und den Aufenthaltsorten von wilden Wasservögeln zu errichten. Der Erreger kann aber auch indirekt über kontaminiertes Futter, Wasser oder verunreinigte Einstreu und Gegenstände, zumeist Schuhwerk, Schubkarren oder Fahrzeuge in einen Bestand eingeschleppt werden.