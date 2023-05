Zu Corona-Zeiten war der digitale Weg teilweise der einzige Zugang zu Kultur. Nun soll das virtuelle Angebot im Technischen Denkmal Ziegelei in Hundisburg weiter ausgebaut werden. Was geplant ist, erklärt der neue Museumsleiter.

Geht es bald virtuell durch die Ziegelei in Hundisburg?

Haldensleben - Die Ziegelei in Hundisburg ist ein besonderes Museum, in seiner Art sogar einmalig in Sachsen-Anhalt. Vor der Schließung als Produktionsstandort im Jahr 1990 wurden dort 3,2 Millionen Ziegel im Jahr hergestellt. Wie das ablief – vom Ton aus der Grube bis zum gebrannten Keramikziegel – können Besucher des Technischen Denkmals dort heute noch anschaulich nachvollziehen.