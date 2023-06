Geld als Lockmittel: So will die Stadt Haldensleben neue Ärzte ködern

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Die Lage in Haldensleben ist ernst, wenn es um Ärzte geht. Schon heute fehlen etliche Allgemeinmediziner, Fachärzte und auch Zahnärzte. In den nächsten Jahren gehen außerdem viele der Ärzte in der Stadt in den Ruhestand – und weil es zu wenig Studienplätze für Mediziner gibt und junge Ärzte lieber in den Großstädten bleiben, kommen auf dem Land kaum neue Ärzte nach. Schon vor gut einem Jahr regten deshalb Haldensleber Stadträte an, Anreize zu schaffen, damit Haldensleben nicht irgendwann ohne niedergelassene Ärzte dasteht.