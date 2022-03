Wohnen Gemeinde Erxleben investiert in eigene Immobilien

Zugige Fenster, desolate Türen, defekte Dielen und bruchfällige Vorbauten – die Liste der Mängel an den Mietobjekten der Gemeinde Erxleben ist lang. Deshalb will die Gemeinde jetzt nach und nach Abhilfe schaffen und Sanierungen in Angriff nehmen.