In der Kulturfabrik findet regelmäßig ein Büchertreff statt. Was Besucher erwartet.

Die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Angelika Ermel (l.) tauscht sich mit Ines Girke (m.) und Edelgard Bethge beim Büchersofa in der Kulturfabrik über Bücher aus, die sie in den vergangenen Woche gelesen haben.

Haldensleben. - Für viele Menschen ist das Lesen eine Leidenschaft, auch hier in der Börde. In der Kulturfabrik gibt es ein Angebot, bei dem sie zusammenkommen können. „Ich selbst lese unwahrscheinlich gerne“, erklärt Angelika Ermel, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek. „Die Idee kam vor ein paar Jahren schonmal auf, so eine Art Buchclub zu starten. Ich hab dann irgendwann die Initiative ergriffen und das Büchersofa gegründet.“