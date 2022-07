Gericht urteilt über Haldenslebens Bürgermeisterin Regina Blenkle

Haldensleben/Magdeburg - In der Disziplinarklage des Haldensleber Stadtrats gegen Bürgermeisterin Regina Blenkle hat das Oberverwaltungsgericht Magdeburg am Mittwoch ein rechtskräftiges Urteil gefällt. Gegen den in vorheriger Instanz vom Verwaltungsgericht Magdeburg gefassten Beschluss war das seit Februar 2017 vorläufig suspendierte Stadtoberhaupt in Berufung gegangen.