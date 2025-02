Bei der 3. Spezialausstellung der Teckelgruppe Letzlinger Heide/MV in Bülstringen geht es um die Schönheit und die Beschaffenheit in neun Dackelrassen. 54 Bewerber gibt es um den Titel.

Germanys next Top-Teckel in Bülstringen gesucht

Bülstringen - Teils stundenlange Anfahrtswege hatten die Besitzer von Dackeln in Kauf genommen, um an der 3. Spezialausstellung der Gruppe Letzlinger Heide/MV im Deutschen Teckelklub in Bülstringen teilzunehmen.