Geschenke für benachteiligte Kinder im Landkreis Börde sind unterwegs

Haldensleben - Landrat Martin Stichnoth steht vor einem Geschenkeberg und hat leuchtende Augen. Nicht, weil die Präsente alle für ihn wären. Nein, der Chef des Landkreises Börde freut sich darüber, dass sich zahlreiche Mitarbeiter seiner Verwaltung sowie Freunde und Besucher an einer Aktion beteiligt haben, die er selbst initiiert hat und die ihm sehr am Herzen liegt. Im Foyer des Haldensleber Landratsamtes und in Verwaltungsgebäuden in Oschersleben und Wolmirstedt wurden sogenannte Wunschbäume aufgestellt.