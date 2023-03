Haldensleben - Bis Ende Dezember war es noch geöffnet: Das Café Schäfers mit Bäckerei an der Hagenstraße. Seit Januar herrschte an der Stelle dann gähnende Leere, denn die Bäckereikette Schäfers, die zu Edeka gehört, schloss nach eigener Aussage „aus wirtschaftlichen Gründen“ besagte Filiale in Haldensleben. Es sei nicht genug Personal zu bekommen, wurde später durch den „Buschfunk“ bekannt. Während es zunächst so aussah, als wäre weit und breit kein Nachfolger in Sicht, hat nun jemand angekündigt, den Laden erneut zu öffnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.