Das Ameos-Klinikum Haldensleben investiert in ein hochauflösendes 4K-Endoskopie-System. Die neue Technik verbessert laut Klinik die Bildqualität bei Operationen und verkürzt die Eingriffszeiten. Gleichzeitig sinke die Gefahr von Komplikationen.

Haldensleben/vs - Das Ameos-Klinikum Haldensleben hat in ein hochmodernes 4K-Endoskopie-System investiert und damit laut Unternehmen einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der chirurgischen Versorgung vor Ort gemacht.

Mit einer Investition im sechsstelligen Bereich sei ein multifunktionales System in Betrieb genommen worden, das eine viermal höhere Auflösung als herkömmliche HD-Technik biete. Die gestochen scharfen Bilder würden eine präzisere Darstellung von Gewebestrukturen ermöglichen und dazu beitragen, Komplikationen zu vermeiden und die Heilung zu beschleunigen.

Neues Endoskopie-System: Gewebeschonender und weniger Schmerzen

„Wir sehen Strukturen deutlich differenzierter als bisher – etwa Nerven, Gefäße oder Gewebeveränderungen“, erklärt Dr. med. Andreas Brügge, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Dies ermögliche gewebeschonende Eingriffe mit weniger Schmerzen und kürzeren Erholungszeiten für die Patienten.

Erstmals sei das neue System Ende August bei einer minimalinvasiven Darmoperation zum Einsatz gekommen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, die Operationszeit konnte um rund 30 Minuten verkürzt werden – ein Vorteil, der sich direkt positiv auf die Genesung auswirke.

Die Einführung des 4K-Systems sei Teil einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Neben technischer Innovation bleibe aber die menschliche Komponente zentral: Das interdisziplinäre Team begleite die Patienten durch den gesamten Behandlungsprozess.