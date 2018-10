Arbeitnehmer im Landkreis Börde, rund um Haldensleben sind vergleichsweise häufig krankgeschrieben. Das geht aus dem Gesundheitsreport de...

Haldensleben l Für ihren Gesundheitsreport 2017 hat die Barmer-Krankenkasse die Daten von 10.700 Erwerbstätigen im Landkreis Börde ausgewertet. Und dabei kam heraus, dass die statistisch gesehen jeder Arbeitnehmer in der Börde 2017 22,2 Tage krankgeschrieben war. Das ist ein Tag mehr als im Jahr zuvor und der dritthöchste Wert in Sachsen-Anhalt, sagt Carsten Heimann, Regionalgeschäftsführer der Barmer. Der bundesdeutsche Schnitt liegt laut Gesundheitsreport bei 17,6 Arbeitsunfähigkeitstagen. In Sachsen-Anhalt liegt der Wert bei 21,4 Tagen.

Beim genaueren Blick auf die Daten zeigt sich, dass Arbeitnehmer in der Börde vor allem wegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie beispielsweise Rückenleiden krankgeschrieben worden sind. Allein 5,1 Arbeitsunfähigkeitstage kamen hier zusammen – das ist der zweithöchste Wert in Sachsen-Anhalt.

Auf Platz zwei der ärztlichen Hauptdiagnosen liegen psychische Störungen. Jeder Erwerbstätige in der Börde fiel statistisch gesehen deshalb durchschnittlich 3,6 Tage aus. Das ist Spitzenwert in Sachsen-Anhalt. „Auffällig ist, dass schon bei den 18- bis 25-Jährigen Depressionen immer häufiger vorkommen“, sagt Carsten Heimann. Doch auch bei älteren Berufstätigen seien psychische Erkrankungen zunehmend ein Thema.

Wegen Krankheiten des Atmungssystems wie beispielsweise Erkältungen fielen Erwerbstätige in der Börde im vergangenen Jahr durchschnittlich 3,3 Tage aus. Angesichts der heftigen Grippewelle Anfang dieses Jahres dürften die Ausfalltage 2018 noch deutlich höher liegen, befürchtet Heimann.

Durchschnittlich 2,6 Ausfalltage kamen im vergangenen Jahr durch Verletzungen, Vergiftungen oder andere Folgen zusammen, heißt es in dem Report.

Blauer Montag

Die Barmer widmete sich bei der Datenauswertung auch einem Mythos – dem sogenannten „blauen Montag“, nach dem angeblich meistens montags Arbeitnehmer sich krank melden. Nach Auswertung der Krankenscheine kam heraus, dass die meisten Arbeitsunfähigkeitstage tatsächlich an einem Freitag zu verzeichnen sind, montags sind lediglich 13,9 Prozent der erkrankten Erwerbstätigen arbeitsunfähig, sagt Carsten Heimann.

Mit Blick auf die Berufsgruppen mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen in 2017 wird deutlich, dass Busfahrer mit 33,2 Tagen am meisten belastet sind. Auf Platz zwei landen Altenpfleger mit 30,1 Tagen. Die wenigsten Ausfalltage haben die Berufsgruppen Hochschullehre und Forschung (5,9 Tage) sowie Softwareentwicklung (7,6 Tage). Unter den Berufsgruppen mit den geringsten Ausfalltagen tauchen übrigens auch die Ärzte auf. Sie waren durchschnittlich 9,2 Tage im vergangenen Jahr selbst krankgeschrieben.