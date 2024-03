Schnelles Internet in der Börde Glasfaser-Ausbau in Haldensleben soll bald fertig sein: Wann welcher Ort am schnellen Netz ist

Der Glasfaserausbau in Haldensleben und den Ortsteilen schreitet voran. Nun will die Firma Soli Infratechnik, die den Ausbau für „Unsere Grüne Glasfaser“ übernimmt, bald fertig sein. Wann es in welchen Orten so weit ist und welche zwei großen Hindernisse noch bewältigt werden müssen.